Egy Audi RS3 gyorsulási versenye egy Volkswagen Bogárral elsőre rendkívül egyoldalúnak tűnik. Nem is egy újabb, turbófeltöltős motorral rendelkező Bogárról beszélünk. Ezen a negyedmérföldes versenyen egy klasszikus Bogár versenyez egy modern RS3-mal, ráadásul az Audi tuningolt van.

De láttunk már korábban is fehér VW Bogarakat, amelyek az esélytelenebbek közé tartoznak. A Disney egy csomó filmet is készített erről. A fiatalabb olvasóknak ajánljuk, hogy tájékozódjanak mindenről, ami Herbie-vel, a hős 53-as számú, versenycsíkos Bogárral kapcsolatos, aki a raliversenyektől a NASCAR-ig mindent meghódított. A Drag Racing And Car Stuff YouTube-on található videóján látható Bogárnak nincsenek csíkjai, de lehet, hogy ez Herbie álruhában.

Sajnos a videón látottakon kívül semmit sem tudunk az autókról. Nyilvánvaló, hogy egyik sem közelíti meg az alapfelszereltséget, mivel biztosak vagyunk benne, hogy mindkettőből turbófüttyöt hallani. Annyit elárulhatunk, hogy a pálya a floridai Gainsville Raceway, így a versenyzés sűrű, oxigéndús légkörben, alacsony magasságban zajlik .

Összkerékhajtással és a szomszéd sávban egy Bogárral az Audi nem érzi úgy, hogy fel kéne melegíteni a gumikat, sőt, még csak ki sem próbálja őket. De ekkor Herbie egy szerény gumiégetéssel jelzi jelenlétét. Gyanítjuk, hogy az Audi sofőrje is látta ezt, mert az RS3 mégiscsak hátrál és tol egy próbarajtot.

A videó végét nem spoilerezzük el. Egy normális világban egy öreg VW Bogár nem lenne egy univerzumban ezzel az RS3-assal a pályán. De ez Herbie világa, és amikor a lámpa zöldre vált, a Bogár bekeményít. Teljes tisztelet az Audinak, mert az az öthengeres motor dicsőségesen szól. Csak annyit mondunk, hogy az összkerékhajtás előnye ellenére a Bogár a rajtnál autónyi előnyt ver az RS3-ra. És mindkét autó 10 másodperces negyed mérföldet fut.

