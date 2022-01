Sok érdekes anekdotát lehet felidézni egy jármű fejlesztése során. Ezek közül néhányat soha nem osztanak meg a nyilvánossággal, míg másokról szívesen mesélnek azok a férfiak és nők, akik az autón dolgoztak. A mai történet a GMC-től származik a Hummer EV-vel kapcsolatban.

A The Drive nemrég elvitte a gigantikus elektromos SUV-t egy körre Al Oppenheiserrel, az elektromos Hummer főmérnökével, aki megosztja velünk, hogy a 4103 kilós SUV a fejlesztési fázisban meglepő módon többször is két kerékre állt. Emiatt Oppenheiser és csapata kénytelen volt visszavenni a teljesítményt, hogy kordában tartsa a járművet.

"A kezdeti időkben, amikor még csak próbáltuk egyensúlyba hozni az első és a hátsó nyomatékot, az eleje mindig megemelkedett. Vissza kellett vennünk a nyomatékot az első végén" - mondta Oppenheiser. Bár a mutatvány gondolata szórakoztató, biztonsági gondot jelent, különösen, ha váratlanul történik. Az első kerekek a levegőben vannak, ami megnehezíti vagy lehetetlenné teszi a kormányzást. Fennáll a veszélye annak is, hogy a jármű kiszámíthatatlanul más irányba vágódik ki, és balesetet okoz.

Oppenheiser szerint a sorozatgyártású Hummer EV is képes ugyanerre a mutatványra egy megfelelő tuninggal. Persze, ami ezután történik, amiatt a gyártó már mossa kezeit. De így is, úgy is megjegyezték, hogy egyes tesztelők azt érezték, a teherautó húzóereje Watts to Freedom (WTF) üzemmódban túlterhelt.

Összefoglalva, a 2022-es GMC Hummer EV háromféle hajtáslánc-változatban és négy felszereltségi szinten kapható. Ezek az Edition 1, az EV3X, az EV2X és az EV2. Az Edition 1 már egy órával az előjegyzési könyvek megnyitása után elfogyott. Ez a modell a becslések szerint 1000 lóerővel és körülbelül 1 627 Nm nyomatékkal rendelkezik. Az EV3X körülbelül 800 lóerős, míg az EV2X és az EV2 625 lóerős.

