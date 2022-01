A 257 lóerővel és összkerékhajtással rendelkező GT Yaris már most is egy nagyon izgalmas autó, azonban a Toyota ennél is tovább megy. A japán vállalat a GT Yaris teljesen tuningolt modelljét mutatja be, ez biztos, hogy komolyan gondolják a dolgot.

2 Fotó

A január 14-én kezdődő Tokiói Autószalonra a szériamodell markánsabb első splittert, új motorháztető-szellőzőt és egy méretes hátsó szárnyat kapott, utóbbi az, amelyet már láthattunk a Nürburgringen is a teszt közben.

A Toyota nem oszt meg sok információt, ezért maximum találgatásokba lehet bocsátkozni. A “modell” szó használata utalhat arra, hogy nem csak tuningalkatrészeket kap, hanem komolyan változtatásokat is eszközöltek rajta. Az aero mellett futóműfejlesztésekkel és nagyobb motorteljesítménnyel is lehet számolni.

A GR GT3 Concept is érkezik Tokióba, amelyet úgy jellemeznek, mint egy “versenyzésre szánt koncepcióautó, amely magában foglalja a TGR által az autósport területén szerzett tudást és kifinomult technológiát”.

Úgy tűnik, ez mégsem a Supra alakját fogja kapni, inkább hasonlít egy Mercedes-AMG GT-hez, de erről is minden csak a jövő héten fog kiderülni.

