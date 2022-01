A legfrissebb hírek szerint a Citroën, az Opel és a Peugeot kínálatából egyaránt eltűnnek azok a járművek, melyeket furgonokból alakítottak ki, dízel- és benzinmotorral, s melyek kifejezetten személyszállításra lettek tervezve, különböző méretekben.

Az ok pedig nem is annyira meglepő: az éghajlatváltozás kapcsán az EU szigorította a szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó normákat, a fent említett személyszállítók pedig nem igazán férnek bele ebbe a szabályozásba, ugyanis méretükből adódóan fogyasztásuk is bőven átlag feletti.

Miután ezen járművek nem annyira drágák, ha egy bírságot i kiszabnának e modellekre, az már bőven túlmutatna a gazdaságos működésen, ezért az autógyártók inkább amellett döntöttek, hogy hanyagolják a személyszállítókat a jövőben, de nem teljesen, ugyanis kizárólag elektromos meghajtással fognak kigurulni a gyárból.

Ami már biztos, hogy a Citroën kínálatában lévő Berlingo, a Jumpy Combi és a Spacetourer; az Opel Combo Life, a Vivaro és a Zafira Life modelljei, valamint a Peugeot által gyártott Rifter, az Expert és a Traveller is kikerülnek a kínálatból. S bár egyelőre nem tudni, hogy a Fiat mit fog lépni, de gyanús, hogy rövidesen ők is bejelentik, hogy elektromos meghajtásra fognak átállni a jövőben.

Habár az éghajlatváltozás elleni küzdelem jegyében hozott döntések igen nemesek a bolygó és a társadalom jövője tekintetében, nem biztos, hogy mindenki örülni fog az új modelleknek: míg a Citroën Berlingót akár 8 millió alatti összegért is beszerezhetjük, addig az elektromos változat alapára 12,6 millió forintról indul majd, ami miatt biztosan lesz még elégedetlenség a vásárlók körében.

