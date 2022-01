A BMW 7-es sorozatának következő generációja hamarosan gyártásba kerül. A bajorok valamikor az év második felében mutatják be nekünk az S-osztály vetélytársát. Az eddigi képek és egy-két teaser radikálisan új orrkialakításra utal és lenyűgöző technikai újításokból sem lesz hiány. Most pedig úgy tűnik, hogy ez egy új plug-in hibridet is magában foglalhat.

A BMW Blog arról számolt be, hogy a G70-es (az új 7-es sorozat belső kódja) M750e xDrive kivitelben is érkezik majd. Így a 745e xDrive már nem az egyetlen plug-in hibrid lenne, hanem egy erősebb és sportosabb változat is csatlakozna hozzá. A rendszer állítólag egy 3,0 literes biturbós hathengerest kombinál egy villanymotorral, és akár 560 lóerőre is képes lehet. Emlékeztetőül: a jelenlegi 745e 394 lóerős.

Magától a BMW-től egyelőre nincs megerősítés, de az online kiadvány azt is megemlíti, hogy a villamosított 7-es sorozat az M GmbH optimalizálásában részesül majd. Ezért van az M a nevében, ami egy M Performance modellt takar. A szokásos módosítások itt a légrugós feéfóggesztást, a kormányzást, a fékeket és a vezérlőrendszereket is érintik. Az új 7-es sorozatban a 3. szintű önvezető rendszer piactól függően alapfelszereltség lesz.

De ha már a potens plug-in hibrideknél tartunk, természetesen ott a kérdés a nemrégiben bemutatott brutális biturbó V8-as rendszerről is, amelyet a BMW XM SUV-ban mutattak be. A 750 lóerő/1000 Nm teljesítményű motor a tervek szerint még ebben az évben debütál a sorozatgyártású XM-ben. Nem valószínű azonban, hogy ezt a kombinációt a következő 7-es sorozatban is láthatjuk.

A luxuslimuzin csúcsváltozata minden valószínűség szerint tisztán elektromos lesz. Ez a BMW eDrive technológiájának ötödik generációját fogja megosztani az i4 és az iX modellel, és az i7 nevet fogja viselni.

Feltételezzük, hogy a többi 7-es sorozatú modellel együtt mutatják be, és két olyan motorral rendelkező konfigurációra számítunk, amelyek együttesen 600 lóerő körüli teljesítményt produkálnak. Erre jó példa az iX M60, amelyet most mutattak be 619 lóerővel és akár 1100 Nm-rel.

