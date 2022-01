A teljesen önműködő járművekből nem lesz egyhamar semmi. Ha azonban megérkeznek, akkor sok ember életét képesek lesznek valóban megváltoztatni. Ezek a technológiák olyan emberek számára is mobilitást biztosíthatnak, akiknek eddig nehéz volt hozzájutniuk, és ez már előrelépés. De a technológia átveszi majd a mindennapi élet hétköznapibb aspektusait is, például a csomagkézbesítést.

A legújabb törekvés ezen a téren a 2017-ben alapított kaliforniai Udelv cégtől származik, amely a logisztikai iparágat kívánja forradalmasítani. A vállalat az idei CES-en mutatta be Transporter nevű autonóm elektromos szállítójárművét, amely már jövőre az utakon lehet. A jármű harmadik generációjáról van szó, amelynek fejlesztése 2018-ban kezdődött, és amely a legelső autonóm kézbesítő jármű volt Kalifornia útjain.

A Transporter, amely egy uPod nevű raktérrel rendelkezik, akár 907 kilogramm rakományt is képes szállítani, és menetenként akár 80 megállót is megtehet. Számos árucikk elfér benne, többek között élelmiszerek, e-kereskedelmi csomagok, orvosi felszerelések és egyebek. 110 km/h-val is képes menni, elektromos hatótávolsága pedig 257 és 482 kilométer között mozog, 90 vagy 160 kilowattórás akkumulátorral. Az egyenáramú gyorstöltés 45 perc alatt akár 350 km-nyi energiát tölthet az autóba.

Az Udelv Transporter a Mobileye Drive kamerákból, LiDAR-okból és radarokból álló csomagját használja. Emellett rendelkezik az Udelv kameraalapú távirányító rendszerével, amely lehetővé teszi a távoli manőverezést. Az Udelv a Transporter uPodját egy saját fejlesztésű szoftverrendszerhez is csatlakoztatja az "intelligens fel- és lerakodáshoz", amely lehetővé teszi, hogy az ügyfél is visszaadhasson egy árut.

A vállalat 2023-ban tervezi az első Transporter bevetését, és a cél, hogy 2028-ra elérje az 50 000 autonóm kézbesítő járművet a közutakon. Az Udelv elmondása szerint több mint 1000 foglalással rendelkezik az AV-re, és a vállalat nemrég szerződést kapott az amerikai légierővel egy kísérleti programra.

Igen, elég bosszantó lenne, ha a csomagodért a kézbesítő teherautóhoz kellene sétálnod, de nem egy cég - khm, a Hyundai - fejleszt olyan robotokat, amelyek egyenesen az ajtódig viszik a csomagot. Nem az a kérdés, hogy megtörténik-e, hanem az, hogy mikor.

