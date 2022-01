Még mindig értetlenül állunk azelőtt, hogy a Porsche ilyen hamar elkészíti a felfrissített Panamerát, miután a 2021-es modellévre már egyszer frissítette a modellt. Az elmúlt hat hónapban kémfotósaink többször is megörökítették, ahogy a Porsche egy enyhén felfrissített Panamerát tesztel és egy újabb adag azt mutatja, hogy a Porsche 2022-ben is folytatja a fejlesztést.

A friss fotók semmi újdonsággal nem szolgálnak a már látottakon túl, ami nem sok. Az autó továbbra is új első lökhárítót visel, a külső légbeömlőkön pedig változtatásokat eszközöltek. A rendszámtábla fölött egy új, vékony hűtőrácsnyílás is található. Úgy tűnik továbbá, hogy az autó függőleges irányú nappali menetfényeket is kap, amelyek a lökhárító külső oldalán helyezkednek el.

15 Fotó

A korábban kémlelt Panamerákhoz hasonlóan úgy tűnik, itt is takarva van a műszerfal, ami arra utal, hogy a Porsche frissített pilótafülkét tervez a modellnek. Nem világos, milyen változtatásokat eszközölnek majd, bár az ilyen burkolatok gyakran rejtegetnek valamit. Talán kölcsönöznek néhány ötletet a tisztán elektromos Taycan digitális kezelőfelületeiből.

13 Fotó

Vannak olyan pletykák, hogy ez egy új Panamera Turbo GT lehet, de ez csak spekuláció. Ha a Porsche frissíti a modellt, akkor jó esély van rá, hogy a hajtásláncokat békén hagyja, és azok változtatás nélkül átkerülnek az új változatba. Ha azonban a Turbo GT-ről van szó, akkor az autó állítólag megosztaná a Cayenne változatával a 4,0 literes, duplaturbós V8-ast, amely 631 lóerőt és 849 Nm nyomatékot termel. Ez egy kicsivel több, mint a legújabb Panamera Turbo S-ben.

Fogalmunk sincs, hogy a Porsche mikor leplezheti le a frissített Panamerát - ha egyáltalán ez az. A szerény újratervezés és az álcázás hiánya alapján úgy tűnik, hogy az autó készen áll a gyártásra, de a Porsche részéről egyelőre nem hallottunk semmit a közelgő leleplezésről.

