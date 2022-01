Hányan olvasónk tart legalább egy autós kiadványt a különböző autós témájú tárgyai között? Lehet, hogy új, lehet, hogy régi, de az is lehet, hogy sok van belőle. Az autóőrült gyűjtők imádják a prospektusokat, de egy japán rendőrségi ügynökségnek lehet a legőrültebb gyűjteménye egyáltalán. Feltéve, ha 17 000 járműismertetőt őrültnek tartunk.

Az Asahi Shimbun írt a történetről, mely Japán Aicsi prefektúrájában játszódik, mely a világ egyik legnagyobb metropoliszának ad otthont, és mint ilyen, tele van autókkal. Az internet előtti időkben az aicsi prefektúra rendőrsége új autóismertetőket kezdett gyűjteni a bűncselekményekben érintett autók azonosítása céljából. Ezt az eljárást még ma is alkalmazzák, és a brosúrák gyűjtésének több mint 40 éve után nem kevesebb, mint 17 000 darab van a birtokukban.

Szívesen töltenénk el órákat a Toyota és a Honda klasszikus JDM-brosúráinak böngészésével, pusztán a szórakozás kedvéért. De a 17 000 darabos gyűjtemény nem korlátozódik a Starletekre vagy a City Turbókra. A rendőrkapitányság fontosnak tartja, hogy a világ minden tájáról beszerezze az autógyártók prospektusait, és ebbe beletartoznak a limitált szériás járművek is. Elvégre sosem lehet tudni, hogy egy VIP mikor ütközik az új Lamborghini Countachjával egy villanyoszlopnak, és menekül el a helyszínről.

Van-e egyáltalán értelme egy ilyen archívumnak a mai digitális világban? A jelentés szerint a szomszédos rendőrkapitányságok is használják az Aichi prefektúra rendőrségi prospektusarchívumát, sőt, saját archívumot is létrehoztak. És ez működik is, hiszen a brosúrák nemrégiben segítettek a rendőrségnek azonosítani egy autót, ami egy cserbenhagyásos gázolással gyanúsított személy elfogásához vezetett.

Ezen túlmenően a brosúragyűjtemény segít a rendőröknek megismerni a járműmárkákat és -modelleket, ami bizonyára jól jöhet egy üldözés során. Ha az erősítést egy fekete kétajtós kupé elfogására utasítják, az némi zavart okozhat. A Weissach-csomaggal ellátott fekete 2019-es Porsche 911 GT3 RS azonosítója nem hagy semmit a képzeletre. Ráadásul a rádióban is menőbben hangzik, mintha csak azt mondanánk, hogy egy kupét kergetünk.

Tehát ha valaki Aicsiban szeretne egy kétes eredetű autóval mászkálni, nem ajánljuk. A rendőrök valószínűleg többet tudnak az autóról, mint a sofőr.

