A BMW iX-et most mutatták be a Consumer Electronics Show-n, és kijelenthető, hogy ez egy lenyűgöző gép. A 610 lóeejével még a hatalmas BMW M8-asnál is többet teljesít, pedig abban az autóban egy 4,4 literes, duplaturbós V8-as van, míg ezt az autót kizárólag az elektronok áramlása hajtja.

Az elektromosság azonban nem csak gyorsulásra képes, hanem rengeteg más klassz dologra is. Tavaly hallottunk egy pletykát, miszerint a BMW a Las Vegas-i technológiai kiállításon színváltós karosszériaelemeket mutat be, és most először láthatjuk a gyakorlatban is.

24 Fotó

Korábban a BMW azt ígérte, hogy “egy gombnyomással” megváltoztatja az autó színét, és úgy tűnik, valóban ilyen egyszerű a dolog. Érdekesség, hogy a töltőport fedele nem változtatja a színét, de ennek van is jelentősége, ugyanis szerepet játszhat a folyamatban.

A technológia valószínűleg úgy működik, hogy elektromos áramot vezet át minden egyes panelen, és a töltőfedél gyakorlatilag el van választva az autó többi részétől, mivel egy csuklóval van összekötve, amelyet általában műanyag és gumi vesz körül.

Ahogy az iX megfordul és színt vált, a változó fény azt mutatja, hogy egy feltehetően tranzisztorokból álló rácshálót látunk, amelyek félvezető anyagból készülnek. Ennek a technológiának a piacra dobásához gondot jelent a jelenlegi félvezetőhiány, ezért valószínűleg eltart egy ideig, amíg ezt a technológiát egy sorozatgyártású autóban láthatjuk.

Mindeközben a Carwow élesben tesztelte, hogy különböző villanyautókkal mennyit lehet megtenni egy autópályán, mielőtt kifogy belőle a szufla. Az eredményről itt írtunk.