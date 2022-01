Alig egy hét telt el azóta, hogy a Zacoe egy módosított BMW M3-assal és egy M4-esssel jelentkezett, most pedig bemutatott egy másik M terméket is. Az M8 Gran Coupe is megkapja a szénszálas kezelést és az egyedi elemeket, hogy feldobja a legnagyobb M szedán amúgy is agresszív megjelenését.

A munka elöl kezdődött, ahol a lökhárító mostantól egy nagyobb spoilernek ad otthont, vaskos véglemezekkel, hogy agresszívabb tartást kölcsönözzön az autónak. Az L-alakú szellőzők díszítésénél még több szénszálas anyagot találunk, miközben a széria M8 Gran Coupe masszív légbeömlőnyílásait megtartották. A profilnál haladva az oldalsó szoknyák új meghosszabbításokat kaptak, hogy a karosszéria kissé szélesebbnek és ezáltal impozánsabbnak tűnjön.

Természetesen az autó hátsó része az, ahol a legjelentősebb változások történtek. Zacoe a csomagtérfedelet olyan szénszálas szárnnyal szerelte fel, amelyet általában egy pályára összpontosító M autón, például egy M4 GTS-en találni. Egyesek szerint ez egy kicsit túlzás egy szedánhoz, és a nagyméretű aeroelem inkább egy lecsupaszított kupéhoz illene.

Hátul természetesen további változtatás a szénszálas kivitelű, erőteljesebb diffúzor. Ez most már kiáll a karosszériából, és három függőleges lamellát foglal magába, amelyeket a négyes kipufogórendszer szegélyez. Mindezek a kiegészítések kiegészítik a könnyűszerkezetes tetőt, amely szénszálas kivitelben érkezik a fullos M8-ashoz.

Mivel a Zacoe kizárólag a karosszéria-készletekre koncentrál, a 4,4 literes, duplaturbós V8-as motoron nem változtattak. A Competition változatban 617 lóerős teljesítményt ad le, amely három másodperc alatt repíti a Porsche Panamera riválisát 100 kilométer/órás sebességre.

