A néhány hónappal ezelőtti bejelentésekkel ellentétben a Sony nem hagy fel az elektromos autós projektjeivel. A Las Vegas-i CES 2020 kiállításon a japán elektronikai óriás bemutatta a Vision-S 01 szedánt, majd kijelentette, hogy a prototípust csak az autonóm vezetési rendszerek és bizonyos jövőbeli technológiák tesztelésére és tanulmányozására használják majd.

Pontosan két évvel később, még mindig Nevadában, a Sony ismét meglepte az autós világot a Vision-S 02-vel, ezúttal egy 100%-ban elektromos SUV koncepcióautóval.

21 Fotó

Vajon ez is olyan koncepció lesz, amelynek nincs jövője, mint a szedánnak? Úgy tűnik, ezúttal nem, mivel a Sony az autóipar legélénkebb szegmensét, az SUV-ket veszi célba. A japán cég pedig még ennél is tovább ment, és több olyan részletes műszaki jellemzőt is felfedett, amelyek a közelgő forgalmazásra utalhatnak.

Méretei meglehetősen nagyvonalúak: hossza 4,90 méter, szélessége 1,93 méter, magassága pedig 1,65 méter. A 3,03 méteres tengelytáv és a hét ülés igen tágas belső teret sejtet. De a praktikus szempontokon és a kényelmen túl a Vision-S 02 formaterve a 01-es szedán egyfajta evolúciója. Az első fényszórók és a hátsó LED-es fénycsík nagyon hasonlóak.

A jármű 20 colos kerekekkel és egy speciális légrugós felfüggesztéssel van felszerelve, amely 15,7 centiméteres hasmagasságot biztosít neki. Összességében az arányok hasonlóak a Tesla Model X-hez, bár az utóbbi valamivel nagyobb, több mint öt méter hosszú.

Mivel ezt a modellt egy technológiai óriás tervezte, nyilvánvalóan nem szűkölködik a fedélzeti technológiában, beleértve az okostelefonok világából kölcsönzött infotainment rendszert és az 5G csatlakozási lehetőséget. Az autó legtöbb paramétere távolról, közvetlenül egy alkalmazásból, vagy a pilótafülkében hang- vagy gesztusutasításokkal kezelhető. Ezenkívül az autó számos kettes (vagy még magasabb) szintű vezetéstámogató rendszert is tartalmaz, amelyek jóváhagyása még folyamatban van.

A Vision-S 02-t két villanymotor hajtja, tengelyenként egy-egy, összesen 272 lóerővel. A gyakorlatban ezek a számok megegyeznek a szedánéval, de a 130 kilogrammos súlynövekedés (összesen 2480 kilogramm) és a kevésbé aerodinamikus forma arra kényszerítette a mérnököket, hogy a végsebességet 180 km/h-ra csökkentsék, ami mintegy 60 km/h-val kevesebb a 01-esénél.

A 0-ról 100 km/h-ra történő gyorsulást viszont nem közölték, az SUV mindenesetre valamivel lassabb lehet, mint az S 01-hez megadott 4,8 másodperc. A Sony ezúttal sem a hatótávolságról, sem az akkumulátor kapacitásáról nem adott tájékoztatást.

Tavasszal a japán óriásvállalat elindítja a Sony Mobilityt, egy új vállalatot, amelyet azért hoztak létre, hogy "megvizsgálja a lehetséges belépést az elektromos járművek szegmensébe". Ki tudja tehát, hogy ennek a SUV-nak más lesz-e a sorsa, mint a szedánnak, és hogy a következő években valóban láthatjuk-e majd az utakon.

