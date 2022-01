Amikor a Tesla tavaly bemutatta a Model S Plaidet, lenyűgöző, 322 km/h-s végsebességgel hirdették. Ennyire gyorsan azonban nem lehet még menni, mivel az autó jelenleg 260 km/h-nál leszabályoz. A sebességre vágyók örömmel vehetik tudomásul, hogy egy új szoftverfrissítés 282 km/h-ra lazítja a limitert, és bár ez nem a szuperautókhoz mérhető sebesség, amit ígértek nekünk, mégis előrelépésnek számít.

Több új videón is látható a Model S Plaid legújabb OTA-frissítése, amely Track Mode-ot is tartalmaz. Az autó azonban az újonnan hozzáadott üzemmód kiválasztása nélkül is képes lesz elérni a 280 km/h-s sebességet. A Tesla szerint azonban a Track Mode kikapcsol néhány vezetőtámogató rendszert, és csak pályán ildomos használni, hogy "megtapasztaljuk a páratlan teljesítményt számos különböző helyszínen".

Mit csinál pontosan a Track Mode? A frissítési jegyzetek szerint a hajtáslánc teljesítményét fokozza, miután a hőszivattyút a korábbinál "agresszívebb" hűtésre készteti. A nyomatékelosztás is fokozódik a három villanymotoron keresztül, hogy nagyobb sebességnél is könnyed legyen a kanyarodás. Emellett a regeneratív fékezés is hangsúlyosabbá válik az extra energia visszanyerése érdekében.

A felfüggesztésen is történnek változások, ha a Track Mode-ot aktiváljuk. Ez automatikusan a legalacsonyabb üzemmódba állítja az autót, és a lengéscsillapítókat úgy állítja be, hogy minimalizálja a karosszéria rezgését, ezáltal javítsa a kezelhetőséget. Aktiváláskor egy külön képernyő jelenik meg, amelyen a G-méter, a köridőmérő, a hőmérő és a jármű telemetriája látható, valamint bekapcsolható a műszerfali kamera.

Arra vonatkozóan, hogy miért nem tudja még mindig áttörni a 300 km/órás sebességhatárt, a Tesla korábban azt mondta, hogy a Model S Plaidnek jobb fékekre van szüksége. A mellékelt felvételen látható, ahogy az autó 175 km/h-ról fékez állóra a széria fékekkel. A 20 000 dolláros karbon-kerámia fékszettet hivatalosan 2022 közepére jelentették be.

Talán ekkor egy újabb szoftverfrissítéssel elérhetővé válik a 300 km/h feletti sebesség is. A Tesla tavaly azt mondta, hogy csak a nagyobb, opcionális 21 colos Arachnid kerekekkel felszerelt autók lesznek képesek ilyen gyorsan menni, aminek van értelme, mivel a széria 19 colos szett valószínűleg túl kicsi a szélesebb forgórészekhez.

A Model S Plaid még a korlátozott 280 km/órás sebességgel is gyorsabb, km/órás Porsche Taycan Turbo S és a Lucid Air. Ha a pénz nem számít, és egy lényegesen gyorsabb EV-t keresel, akkor ne keress tovább, mint a közel egymilliárd forintos, 400 km/h fölé merészkedő Rimac Nevera.

Mindeközben a Carwow élesben tesztelte, hogy különböző villanyautókkal mennyit lehet megtenni egy autópályán, mielőtt kifogy belőle a szufla. Az eredményről itt írtunk.