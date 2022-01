A Ferrari is rájött, hogy be kell állniuk a sorba a nagy sportautógyártók mellé, ugyanis már a Rolls-Royce, az Aston Martin és a Lamborghini is terepjárókat gyárt, így az olaszok sem maradhattak ki.

Már évek óta beszédtéma, hogy érkezik az első SUV, azonban lassan egyre többet és többet tudhatunk meg az autóról, amely a Purosangue nevet kapta.

Bár még mindig homályosak az információk, napvilágot látott egy videó, amelyen látni, hogy a maranellóiak már közútra vitték a modellt, amely vélhetően összekerékhajtású lesz, kap állítható futóművet, valamint büszkélkedhet az V12-es hibrid hajtáslánccal.

