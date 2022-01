Az alig álcázott prototípuson a Phantom frissítésével érkező apróbb változásokat rejtik el. A paneleken nem látszik ezekből semmi, kivéve a hűtőrácsot és a fényszórókat, utóbbiak új textúrát kapnak. A lökhárító esetében se zárjunk ki semmi újat, ezek a fejlesztés egy későbbi szakaszában jelenhetnek meg.

13 Fotó

A hátsó rész látszólag szintén az eddigi stílust, kivéve a kipufogók, amelyek nem úgy vannak feltéve, mint a jelenlegi verzióra, bár ez is csak a prototípus korai mivoltának a jele lehet. A négy kipufogócső azonban jelzi, hogy egy belsőégésű motor van az autóban, valószínűleg egy V12-es.

A faceliftes modell a 6,75 literes motort tartja meg, ez jelenleg 571 lóerőt és 900 Nm-es nyomatékot tud. Őt is fejleszthetik azonban, elsősorban a károsanyag-kibocsátási szabályok miatt.

A jelenlegi Phantom még 2017-ben jelent meg az „Architecture of Luxury” alumínium alvázzal, amely a Cullinan és a Ghost alapja is és hamarosan az egész kínálat átveszi. Mivel a villanyosításra is gondoltak, ezeket is támogatja, ami azt jelenti, hogy a Spectre alá is ez kerül majd, de a Phantomnak is lehet elektromos változata valamikor 2024 után.

A frissített Phantom még idén, négy évvel eredeti bemutatója után lelepleződhet. Ahogy minden Rolls-Royce, ez is millió módon személyre szabható és több különleges kiadással gazdagodhat a jövőben, a Black Badge-sorozatok népszerűsége miatt pedig esélytelen, hogy kihagyják a Phantomot is a buliból.

