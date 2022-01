Ez az E28-as egy M535i, amit egy brit férfi alaposan átalakított. Nem csak a látványt, hanem a hajtásláncot is továbbfejlesztette, így biztosítva, hogy ez nem egy olyan eset, amikor minden csak látszat, de semmi nem történik.

Az autót rögtön feltűnővé teszi a külsőt díszítő ametiszt lila árnyalat. Az 5-ös sorozat emellett fekete, öt küllős, krómozott felniken ül. A karosszériába szépen beillesztett, szélesített kerékjárati íveket is láthatunk, miközben a külső díszítések különböző darabjait szintén 24 karátos aranyba öltöztették.

A motortér talán az egész autónak a legérdekesebb része. Az M535i-t továbbra is egy BMW motor hajtja, de azt alaposan feljavították, és mostantól egy nagy turbófeltöltővel rendelkezik. Teljesen egyedi légbeömlő rendszerrel is rendelkezik, és a motor különböző alkatrészeit 24 karátos aranyba csomagolták, beleértve a turbófeltöltőt, a merevítő-torony merevítőt és a különböző csöveket. Ha ez nem lenne elég, a tulajdonos nitrórendszerrel is felszerelte a BMW-t, és a közeljövőben egy második turbófeltöltőt is tervez hozzáépíteni.

Különböző egyéb fejlesztések is történtek az autón. Például egy légrugós felfüggesztésen ül, amelyet az E28-ashoz igazítva kellett egyedileg elkészíteni. A belső teret is átalakították egy csavarral szerelt bukókerettel, versenyhámokkal és rengeteg lila színű díszítéssel.

