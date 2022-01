Az Alpine visszatért a csendőrség soraiba, hogy kátyúkra vadásszon. December 17-én, a Hôtel de Beauvau udvarán (a Belügyminisztériumban) Gérald Darmanin belügyminiszter Christian Rodriguez (a nemzeti csendőrség főigazgatója), Laurent Rossi (az Alpine ügyvezető igazgatója) és François Loor (a Durisotti ügyvezető igazgatója) kíséretében lerántotta a leplet a honlapon az első két járműről, amelyek a "gendarmerie nationale" feliratot viselik.

2021. december 31-én a francia gyártó hivatalosan is átadta az Alpine A110 első példányát a rendőrségnek. Ebből az alkalomból az Alpine készített egy videót, amelyben az Alpine A110 volánjánál Esteban Ocon Forma-1-es pilóta, mellette pedig Laurent Rossi száguld. Az első Alpine A110-es a csendőrség számára megérkezett a rendeltetési helyére is (Gendarmerie de Houdan, Yvelines), és ahogy a kisfilmben is szerepel, még 25 darabot kell leszállítaniuk.

Az Alpine először a Châteauroux környékén és a salon-de-provence-i autópályaszakaszon fog járőrözni. A több mint 200 lóerős sportkocsit elsősorban a gyorshajtók felkutatására használják majd.

Emlékeztetőül, az A110-es termékcsaládot újratervezték, és az ügyfelek mostantól három különböző változat közül választhatnak. Van a 252 lóerős Alpine A110, amelynek ára 59 500 euró, de létezik a 300 lóerős Alpine A110 GT is, amelynek ára 65 900 euró, és végül az Alpine A110 S (szintén 300 lóerővel), amely inkább a versenypályákra összpontosít, és még mindig 71 500 euróba kerül.

A dieppe-i székhelyű gyártó elektromos jövőre készül, ahogy azt Luca de Meo, a Renault csoport vezetője is szeretné. Az Alpine többek között egy SUV-t, valamint a brit Lotus gyártóval közösen fejlesztett elektromos sportautót dob piacra.

