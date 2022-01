Az alábbi válogatásból, mely a pályán mutatott veszélyes és agresszív vezetésre hoz példákat, rengeteget lehet tanulni. Mivel egymástól elütő teljesítményű autók és teljesen különböző tapasztalatú sofőrök vannak ilyenkor az aszfaltcsíkon, még fontosabb, hogy az ember óvatos legyen.

A videóban elsősorban olyanok láthatóak, akik túlságosan türelmetlenül próbálnak elmenni náluk lassabb autók mellett, gyakran még a pályáról is lehajtva. Vannak azonban, akik lassabb autójukkal tartják fel szándékosan a gyorsabbakat, ami senkinek sem jó.

Van pár olyan felvétel is, amely azt mutatja be, mennyire veszélyes, hogy autók és motorok egyszerre lehetnek a pályán. Az autósok nem észlelik, hogy a motorosok nem látják, mi van mellettük egy kanyar közepén, egy motoros neki is koccan egy őt kívülről előzni próbáló autósnak.

Összességében azonban elsősorban azt mutatja meg ez a videó, hogy egy versenypálya nyílt napja nem egyenlő egy versennyel és hogy ilyenkor fontosabb a biztonság, mint hogy elmenjünk egy lassabb autó mellett. Ja, igen, és hogy lassítsunk, ha dupla sárga zászlóval lengetnek.

