Bár a sajtóközleményt a honlapjukra még nem tették fel, egy december 20-i megállapodásra hivatkozik, amelynek eredményeképp létrejött a Spyker Group. Arról is szó esik, hogy a B6 Venator, a C8 Preliator és a D8 Peking-To-Paris gyártása is megindul jövőre. Az új cég vezére Victor Muller lesz és a közlemény szerint a csoport már több Spykert le is gyártott leendő létesítményeikben.

Sanos ennél jobban nem fejtik ezt ki, de azt elárulják, hogy a Spykerek karosszériája Oroszországban fog készülni mostantól, a fejlesztést egy orosz és egy német kutatóközpont végzi majd, az összeszerelés pedig Hollandiában zajlik, ahol a gyártó volt alkalmazottai közül a lehető legtöbbet szeretnék visszavenni. Új márkaszervizek nyitásáról is szó esik.

Muller a közleményben elárulta: „A ma megerősített megállapodás a Spyker sportkocsigyártóként való újjáépítésének alapköve, az eddigieknél sokkal nagyobb hozzáféréssel ambíciózus céljaink eléréséhez szükséges technológiai és pénzügyi forrásokhoz.” Hozzáteszi, hogy a cég jövőbeni modelljeiket hibridként fogja árulni, de „a Spyker szíve az elkövetkező években a V8-as marad.”

Erre csak annyit tudunk mondani, hogy hisszük, ha látjuk, 2020-ban ugyanis már megállapodott egyszer a Spyker, Rotenberg és Pessis, ez alapján pedig már 2021-ben neki kellett volna állni a gyártásnak, de ez nem történt meg, a pénz elmaradt, a cég pedig csődöt jelentett. A mostani egyezmény sem tűnik olyan stabilnak a sajtóközlemény azon sorai alapján, melyek kimondják:

„Amint a megegyezés írásos formába kerül és hivatalosan is meg tudjuk kaparintani a szabadalmi jogokat, a cég gyártási aktivitása újjáindulhat.”

