A Redditre feltöltött felvétel helyszínéről nem tudni semmit, ami azonban látszik rajta, hogy egy nagy kamion, amely egy autóval ütközött, egy autópálya egészét elállja.

Pár másik autó és kamion emiatt félre is húzódott és legalább egyiküknél be is van kapcsolva a vészjelző. Ennek ellenére egy fekete Honda Civic száguld a képbe, látszólag nem is észlelve, mi van előtte.

A Civic sofőre elszáguld a félrehúzódott autók mellett és egyenesen belecsapódik a kamionba, az erőtől felfele fröccsenő folyadék láttán valószínűleg a benzintankot találta el.

A videó ezután nem sokkal véget ér, így nem tudni, mi történt ezután, de mivel elég komoly csattanásnak tűnik, remélhetőleg a légzsákok tették a dolgukat és megakadályozták, hogy a Civicben utazók súlyosan megsérüljenek.

