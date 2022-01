Az alábbi YouTuber rámutat, hogy sokkal több figyelmet kellene fordítanunk a Tesla Model S Plaid akkumulátorára, amely szerinte tele van "mérnöki varázslatokkal", amelyekkel a legtöbb ember egyszerűen nincs tisztában. Az új Model S akkumulátora számos figyelemre méltó fejlesztést tartalmaz, amelyek eddig nem igazán kaptak nagy figyelmet.

A Model S Plaid a valaha gyártott leggyorsabb szériaautó, és bár drága, sokkal olcsóbb, mint néhány luxus nagy teljesítményű riválisa, valamint a szuper- és hiperautók, amelyeket könnyedén lekörözhet. A Plaid vitathatatlanul a modern mérnöki munka csodája, hiszen korábban szinte lehetetlennek tartották a 2 másodperc alatti nulláról 60 km/órás sebességre való gyorsulást, különösen egy nagy, családbarát négyajtós szedán esetében.

A Tesla állításait, miszerint a Plaid mindössze 1,99 másodperc alatt gyorsul fel 100 km/h-ra, sokan megkérdőjelezték, köszönhetően a gurulással, a kívánatos körülményekkel stb. kapcsolatos tipikus problémáknak. Bárhogy is nézzük azonban, egy teljes méretű szériaautó, amely akár 2 másodperc közelében is képes 100 km/órás sebességre gyorsulni, nem kis teljesítmény, amivel számolni kell.

Ennek ellenére a Tesla sok figyelmet irányított az új Model S motorjaira és a hárommotoros hajtásláncra, amikor leleplezte a frissített elektromos szedánt. Bár a Plaid akkumulátorcsomagját csak mellékesen említették, annak újratervezése vitathatatlanul meggyőzőbb, mint az autó egyéb fejlesztései.

Talán a Tesla nem töltött sok időt a Plaid akkumulátorcsomagjáról való beszéddel, mivel az nem tartalmazza a közelgő 4680 cellás vagy a tervezett "strukturális akkumulátorcsomagot". Valójában az új Model S még csak nem is a Tesla újabb 2170-es celláit használja, amelyek számos Model 3 és Model Y járműben megtalálhatóak, hanem a régebbi 18650-eseket, amelyek az előző generációs Model S-ben és Model X-ben vannak jelen.

Mindenesetre a Cleanerwatt elmerül a Model S Plaid akkumulátorcsomagot övező részletekben, amely valójában energiasűrűbb, mint a 2022-es Model Y, annak ellenére, hogy a nagyobb 2170-es cellák egységenként 50%-kal több energiát tartalmaznak. Sőt, a Plaid akkumulátora lényegesen energiasűrűbb, mint a kifutó Model S. Ennyi energiát a Plaid akkumulátorcsomagjába pakolni biztonsági aggályokat vet fel a megnövekedett energia ilyen kis helyen való elhelyezésével kapcsolatban, ezért a Teslának nagy erőfeszítéseket kellett tennie a biztonság biztosítása érdekében.

Úgy tűnik, hogy a Tesla egyik lépése - amelyet a mi Mark Kane által felfedezett (alább linkelt) videóban fedeztek fel - az volt, hogy a frissített akkumulátorcsomagban a modulok számát 16-ról mindössze ötre csökkentette. Ez azt jelenti, hogy az új Model S csomagja könnyebb, mint a leköszönő modellé, miközben nagyobb az energiasűrűsége.

A Cleanerwatt úgy véli, hogy a Tesla a 18650-es cellákat is képes volt energiasűrűbbé tenni, hasonlóan a 2170-es cellákhoz. Szerinte az autógyártó több szilíciumot adott hozzá, ami egybeesik a 4680-as cellákkal kapcsolatos tervekkel, amelyeket a Tesla a korábbi Battery Day prezentációján mutatott be. A Tesla a Plaidben is azt a frissített akkumulátor-kezelő rendszert használja, amelyet jelenleg a Model 3 és Y modellekben használ.

A videó a továbbiakban a Tesla innovatív akkumulátor hőkezelő rendszerét magyarázza el a fűtés és hűtés kezelésére. Az új Model S is új és továbbfejlesztett hűtőt és hőszivattyút kapott, amiről Musk az autó leleplezésekor beszélt.

