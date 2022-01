A BMW és a Mercedes-Benz is csatlakozik azon nagynevű vállalatok egyre növekvő listájához, amelyek úgy döntöttek, hogy megváltoztatják a 2022-es las vegasi Consumer Electronics Show-ra vonatkozó terveiket. Egyik vállalat sem lesz személyesen jelen a kiállításon a COVID-19-es esetek gyors megugrásával kapcsolatos aggodalmak miatt, amelyet a jelenleg az Egyesült Államokban söprő Omicron változat ösztönöz.

A BMW várhatóan bemutatja a színváltó karosszériaelemek koncepcióját, valamint egy csúcstechnológiás járműbe épített színházi rendszert is. A pletykák szerint az iX M60 is megjelenik a kiállításon. A BMW a kiállításon való személyes megjelenés helyett inkább digitális eseményeket tart.

A Cnet szerint a Mercedes-Benz is kivonult a CES-ről. A Motor1.com felvette a kapcsolatot a Mercedes-Benzzel, hogy megerősítést kérjen a döntésről, illetve az esetlegesen teljesen digitális formátumra váltó CES-szel kapcsolatos tevékenységekről. Azt már tudjuk, hogy az autógyártó január 3-án mutatja be a Vision EQXX Conceptet.

A német márkák csatlakoznak előtt a General Motors is kivonult a CES-ről. A tervek szerint az elektromos Chevrolet Silverado az eseményen debütált volna; a bemutatóra így is sor kerül, bár ez egy online esemény lesz. Ami a többi autógyártót illeti, a Hyundai továbbra is szerepel a programban, hogy személyesen mutatkozzon be a kiállításon, többek között a különös, kis felhasználású mobilitási platformját bemutatva. A Chrysler is részt vesz, és bemutatja Airflow elektromos crossover koncepcióját.

A CES 2022 a tervek szerint január 5. és 8. között lesz megtartva Las Vegasban. A kiállításon résztvevőknek teljes mértékben be kell oltaniuk magukat a COVID-19 ellen, és mindig maszkot kell viselniük, amikor bent tartózkodnak. Helyszíni tesztelésre is lehetőség lesz.

A Top Gear mindeközben egymásnak eresztette a Forma-1, a WRC és a Formula E utóbbi éveinek bajnokait gyorsulási versenyen, vizes aszfalton. Az eredményről itt írtunk.