A belsőégésű motorok korszakának csúcspontja, a Chiron Pur Sportba épített W16-os lehetővé teszi, hogy a Bugatti hiperautója 2,3 másodperc alatt érje el a 100 kilométer/órás sebességet álló helyzetből. Az 1500 lóerős gép az egyik leggyorsabban gyorsuló sorozatgyártású jármű, amit a rajongók valaha láttak, annak ellenére, hogy körülbelül annyit nyom, mint egy közepes méretű SUV.

Még ha nem is képes elérni a gyártó által megadott gyorsulási célt, kemény gyorsításkor akkor is képes lenyűgözni. Mat Watson a Carwow-tól lehetőséget kapott a Chiron tesztelésére a Pur Sport ízesítésben, és mindössze 2,86 másodperces időt ért el az első 0-100-as tempójú futás során. A teljesítményleadás nem volt teljesen optimális az első próbálkozás során, mivel a menetstabilizáló rendszer beindult, és egy kis kerékkipörgést is észre lehetett venni.

A második próbálkozásnál is bekapcsolva hagyta az indításvezérlést, de a beállításokat úgy módosította, hogy a négy turbós 8,0 literes motort a legsportosabb konfigurációba állította. Az eredmény azonban inkább ugyanaz lett, mivel a dedikált mérőeszköz által regisztrált idő alig volt jobb, 2,85 másodperc. Ahogy a mondás tartja, harmadszorra sikerül, és Matnek sikerült jelentősen javítania a 0-100 km/órás teljesítményén.

A Chiron Pur Sport 2,59 másodpercet ment, ami még mindig nem éri el a specifikációs adatokat. Sok esetben a szuper- és hiperautók általában gyorsabbak, mint amit a gyártók állítanak, de itt nem ez volt a helyzet. Talán a gumik voltak hidegek és/vagy elhasználódtak, így a Franciaországban gyártott középmotoros fenevad nem tudta elérni a Bugatti által említett 2,3 másodpercet.

A Chiron számos változata közül a Pur Sport a széria Chironhoz képest “lötyögős”, hiszen a 350 kilométer/órás végsebessége 69 kilométer/órával alacsonyabb a maximumnál. Ugyanakkor a korlátozás nélküli Super Sport 300+-hoz képest is 138 kilométer/órával lassabb. Ami a maximális sebességből hiányzik, azt a gyorsulásban pótolja, hiszen a 0-100 km/órás száguldást két tizedmásodperccel gyorsabban teszi meg, mint a "normál" modell.

A 0-ról 200 kilométer/órára 5,9 másodperc alatt, 0,6 másodperccel rövidebb idő alatt gyorsul, míg a 300 kilométer/órára álló helyzetből 12,4 másodpercre van szüksége. Ezzel 1,2-vel gyorsabb, mint a belépő szintű Chiron.

Ezeket a fejlesztéseket úgy érték el, hogy 110 kiló súlyt spóroltak meg, 18 százalékkal rövidítették a sebességváltó áttételeit, és változtatásokat hajtottak végre a motoron, hogy korábban adjon le több nyomatékot. Nem csak ez, hanem a normál modellhez képest 110 kiló plusz leszorítóerőt is generál 350 km/órás sebességnél, és egyedi Michelin-abroncsokon közlekedik.

