Ahogy telik az idő, egyre modernebb modellek és technológiák jelennek meg az autópiacon, és emellett nem lehet elmenni, hiszen egyre több olyan autó jelenik meg a piacon, mely segíti a sofőröket a vezetésben. Éppen ezért lassan háttérbe fognak szorulni a hagyományos autók, az automata váltósok pedig az élre törnek.

Habár egyelőre nem vették át a vezetést, egyre több olyan vezetői engedélyt adnak ki, melyek kifejezetten az automata váltós autókra vonatkoznak: a briteknél például a 2008-as 3,9 százalékos arányhoz képest idén már 13,8 százalékos volt az automata váltós autókra megszerzett jogosítványok aránya.

Az Egyesült Királyságban azért is gyorsulhatott fel az automata váltós autók vezetésére feljogosító engedélyek megszerzése, mert 2030-tól már nem lehet eladni olyan új autót, mely belső égésű motorral rendelkezik. A britek legnagyobb autósiskolája, az AA ezért úgy határozott, a változó trendek miatt olyan tanfolyamot is indítanak, mely kifejezetten a villanyautókra specializálódott.

Habár egyelőre távolinak tűnik a dolog itt Magyarországon, nem elképzelhetetlen, hogy pár éven belül már úgy is meg lehet majd szerezni a jogosítványt, hogy a tanulónak nem kell elsajátítania a sebességváltás csínját-bínját. Azzal viszont a britek is tisztában vannak, hogy az elektromos autó nem olcsó mulatság, és a biztosítása is elég borsos.

