A busz- és teherautó-gyártó vállalatok körében is egyre népszerűbb az önvezető járművek gondolata, és elsőként a Scania jelezte ilyen jellegű szándékát, most azonban az Iveco is közölte, hogy az önvezető járművek felé veszi az irányt.

A vállalat az év utolsó napjaiban jelentette be, hogy a kínai Plus startuppal fog kollaborálni, hogy megalkossák a 4-es szintű önvezetésre alkalmas kamionokat. A konszern nem is választhatott volna magának ennél jobb partnert, ugyanis nemrég egy olyan kísérletről számoltak be, melyben 30 kilométeres távot tett meg egy nyerges vontató, a PlusDrive vezérlőrendszerrel felszerelve.

A rendszer pedig nem kispályás, ugyanis a kamion olyan feladatokra is képes volt, mint például a kamionparkolóba történő beállás, de sikeresen vette a sávváltást, és képes volt önállóan lehajtani az autópályáról is.

Az Iveco pedig úgy határozott, az első modell, melyet beáldoznak a tesztelésre, a nemrég ráncfelvarráson átesett S-Way lesz, melyet kifejezetten a távolsági áruszállításra terveztek. A kínai startupnak pedig ez hatalmas előny, hiszen európai igényeknek megfelelő járműben tesztelheti majd önvezető rendszerét, a Plus Drive-ot.

" Plus jelenleg az egyetlen olyan önvezető rendszert kínáló vállalat, amely már sorozatgyártásban készülő, szériaérett önvezető rendszereket kínál a nehézkategóriás áruszállító teherautók számára. Az önvezető és biztonságos kamionok egyfelől rengeteg terhet levehetnek a sofőrök válláról, másfelől pedig javíthatják a produktivitást és csökkenthetik a működési költségeket" – osztotta meg Marco Liccardo, az Iveco Group digitális megoldásokért felelős vezetője.