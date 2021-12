Volt idő, amikor a négyhengeresek nehezen tudták meghaladni a 100 lóerőt. Ennek az időnek már vége, elég régen, hiszen egy egyszerű háromhengeres motor ma már majdnem ennek a duplájára képes. Gyártótól függően egy hagyományos négyhengeres motor ma már átlagosan 150 és 200 lóerő közötti teljesítményt ad le.

Négyhengereseket még sportautókban is használnak, a Mustang néhány éve Európában is négyhengeres volt, a Mercedes-AMG A 45 S pedig a legerősebb négyhengeres motorral büszkélkedhet a piacon, 421 lóerővel, azaz körülbelül 211 lóerő/literrel.

Ha a versenyzés világába tekintünk, gyakran találkozunk még gyorsabb, sokkal nagyobb teljesítményű motorokkal, amelyek viszont sokkal rövidebb élettartammal rendelkeznek. Ez a helyzet a Thorral, a finn Elmer Racing által kifejlesztett lenyűgöző 4,0 literes négyhengeres motorral is.

Ez a nagy turbóval ellátott "nagyblokkos" motor alaphelyzetben 1500 lóerővel teljesít 8500-as fordulatszámon. Természetesen versenyzésre tervezték, pontosabban hegymászásra és időfutamokra.

A 375 lóerő/literes teljesítményével a Thor már alapkonfigurációban is lenyűgöző, de a mérnökök a teljesítmény megduplázásával még tovább tudnak menni. Ez azt jelenti, hogy akár 3000 lóerőt is képes termelni, így például gyorsulási versenyeken is használható.

A cikk írásakor az alapmotor még megrendelhető a finn cég honlapján, 99200 eurótól (kb. 31 millió forinttól) indul. Ha többet szeretnél megtudni erről a csodálatos motorról, az Elmer Racing kiadott egy három videóból álló sorozatot, amely röviden elmagyarázza a motor tulajdonságait és a készítés módját.

