Lehet szeretni vagy nem szeretni, vitathatatlan, hogy a Lamborgini Urus megalapozta a sportautókra szakosodott gyártók jövőjét, ugyanis még a Ferrarit is sikerült kiléptetnie a komfortzónájából azzal, hogy rávették az olaszokat az első SUV megtervezésére. Arról nem is beszélve, hogy az Urus már a gyárból kilépve is elképesztő, de a Mansory és az MTM együttműködésének köszönhetően egy egészen lélegzetelállító modellt nézhetünk meg.

13 Fotó

A tuningosok egy új dimenziót adtak az Urus-nak, amely a külsején és a motorháztető alatt is megmutatkozik a 4,0 literes V8-assal, amelyből sikerült még nagyobb teljesítményt kihozniuk. A Mansory által az Urus hatalmas légbeömlőket kapott, valamint egy vaskos diffúzort, amely egy középre szerelt hármas kipufogórendszert tartalmaz, trapéz alakú, a Sikoly-filmekből ismert Ghostface-re emlékeztető díszítésekkel.

Az MTM volt felelős azért, hogy a motorból lényegesen több teljesítményt hozzanak ki. Az szakemberek egy pár nagyobb turbófeltöltőt, egy továbbfejlesztett szívórendszert, egy egyedi légszűrőt és egy megerősített ZF nyolcfokozatú automata váltót szereltek be, hogy kezelni tudják az extra terhelést. Az 1001 lóerős teljesítményével a felturbózott Urus tökéletesen megfelel az eredeti Bugatti Veyron négy turbós W16-os 8,0 literes motorjának.

A váltó terhelésének csökkentésére elektronikusan szabályozzák az 1250 newtonméter nyomatékot, bár számokat nem hoztak nyilvánosságra, azt tudjuk, hogy a szériaváltozat 3,6 másodperc alatt gyorsul 100 kilométer/órás sebességre, ami önmagában egy elismerésre méltó teljesítmény.

