A Lotus belátta, hogy a retro autókra épülő sorozata nem hoz annyi pénzt a konyhára, mint amennyit reméltek, ezért most már csak egyetlen modell, az Emira maradt az, amellyel még elvezni lehet a belsőégésű motor nyújtotta élményautózás lehetőségét.

A három fő típus, az Egixe, Elise és Evora gyártása december 22-én leállt, az utolsó példányok akkor gördültek ki a hetheli üzem gyártósoráról.

Az Elise, az Exige és az Evora látszatra nagyon hasonló típusok, azonban alaposabban megnézve jelentős különbségek vannak köztük. Az Elise érkezett elsőként 1996-ban, amely képviselte a puritán, de józan szórakozást. Az Exige az ezredfordulón jelent meg az Elise versenypályára szánt változataként aeroelemekkel és erősebb motorral. Az Evorára egészen 2009-ig várni kellett, ekkor érkezett ugyanis a nagyobb változat, amely már 2+2 üléses kivitelben is kapható.

Az Elise annyira különleges volt, hogy rengeteg külsős cég merített belőle ötletet. A Hennessy Venom GT félig Corvette, félig Lotus változata végsebességrekordot ért el, a németek is próbálkoztak a Melkus RS2000-rel, a svájci Rinspeed készítette az SQuba Conceptet, de ott volt a Vauxhall VX220-t/Opel Speedster is, de még a Tesla is alapul vette az első Roadsteréhez.

A három típusból összesen 51 738 darab készült, ez is mutatja a jelentőségüket, ugyanis ez a valaha gyártott összes Lotus fele.

Az utolsó példányokat össze is hozták egy kép erejéig: az Elise-t egy sárga Sport 240 Final Edition, az Exige-t egy Heritage Racing Greenre fújt Cup 430 Final Edition, az Evorát pedig egy szürke GT430 Sport búcsúztatja, mindhárom a márka gyűjteményébe kerül majd.

Az üzemben az uralmat a közös utód Emira veszi át, ezért Hethelben nagy átalakításokra készülnek, hogy jövő tavasszal elinduljon a termelés, és évi 5 ezer példányt le tudjanak gyártani.

