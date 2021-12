A gyári M5 CS 4,4-literes, biturbós V8-asa 636 lóerejével és 750 Nm-ével remek kiindulópont, ez egy nyolcsebességes váltón át mind a négy kereket hajtja, köszönhetően az M xDrive rendszernek, mely a hátsó tengelyt részesíti előnyben.

31 Fotó

A belépőszintű GP-700 csomag szoftveres tuningot tartalmaz, 700 lóerőre és 850 Nm-re emeli a teljesítményt. A GP-740 a Deeptone kipufogórendszerrel már 740 lóerőre és 900 Nm-re jut el, míg a sportos leömlőket hozzáadva a GP-780-nal már 780 lóerőre és 950 Nm-re húzhatjuk a kocsit. A GP-820 (lásd a galériát) további elemekkel toldja meg az eddigieket, az eredmény 820 lóerő és 1000 Nm.

A csúcsot a GP-900 jelenti 900 lóerővel és 1050 Nm-es nyomatékkal, amivel szuperautóknak is méltó ellenfele lehet. Ezt a turbók fejlesztésével, az új leömlőkkel és a Deeptone kipufogóval közösen sikerült elérni. A cég a még nem frissített BMW M5-höz is kínál amúgy csomagokat, ezek között is van, ami 900 lóerős teljesítményt képes adni, G5M Hurricane RR néven.

A karosszériában az egyetlen különbséget a kovácsolt keréktárcsák és a 100 mm-es kipufogócsövek jelentik, opcióként azonban a tuningcég rengeteg elemet kínál pluszban, többek között egy hátsó szárnyat. Az árak 2495 eurótól (Kb. 900 ezer forint) 23640 eurónál (kb. 8,5 millió forint) is magasabbra terjednek, a GP-900 ára ugyanis még nem került fel a G-Power rendszerébe.

