A bpiautosok.hu egyik olvasójának fedélzeti kamerája rögzítette a reggeli tömegkarambolt, mely az M31-esen történt. Az olvasó épp Pest felé tartott az M31-esen, amikor szemtanúja volt a tömegkarambolnak, mely leírása szerint az utakon megmaradt csúszós jég miatt következett be.

"Az M31-es felüljárón, Pest felé vezető oldalon a 6-7-es kilométer tábla között történt ma reggeli baleset szemtanúja voltam. Nem sokon múlott, hogy én is résztvevője legyek. Személyi sérülés nem történt (legalábbis amíg ott voltam). A 0 fokban a felüljárón megmaradt a jég amin megcsúsztak az autók. Ezért nagyon fontos az útviszonyokhoz igazítani a sebességünket. Az út hátralévő szakaszában már én is sokkal óvatosabb voltam".

A felvételen is látszik, ahogy a kamerás autó majdnem összeütközött egy Ford Focussal, ami a csúszós úton elé pörgött, és könnyedén tragédia is lehetett volna a vége.

Az is tisztán látszik a videón, hogy az anyósülésről hirtelen kiszállt egy férfi, azonban valószínűleg ő maga is jobbnak látta, ha inkább gyorsan visszaül az autóba, hiszen nem tudni, hogy mögöttük hányan járhattak volna így, abból pedig akár komoly sérülések és károk is keletkezhettek volna.

