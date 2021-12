Egy olyan hiperautóról beszélünk, melyet nem lehet csak úgy hazavinni, ugyanis kizárólag a Ferrari kezei alá kerülhet, és csak a versenypályán használható. A hiperautót csak a Ferrari Corse Clienti programjának tagjai használhatják, ami nem meglepő, hiszen ez a legritkább és legdrágább hiperautója a vállalatnak.

A szörnyű baleset pedig a Ferrari Challenge Finali Mondiali 2021-en történt, és még pár fotó is felkerült az Instagramra a szerencsétlen roncsról, melyet a Supercar Fails tett közzé. Értesüléseik szerint a baleset még novemberben történt, azonban szerencsére senki sem sérült meg – kivéve a méregdrága hiperautót.

A hiperautó egyébként annyira ritka, hogy 2014-es bemutatása óta mindössze 40 darab gurult ki a gyárból az FXX K névre keresztelt, kizárólag versenypályán használható modellből, ám végül 2017-ben bemutatták a frissített változatot is, melyet az FXX K Evo névre kereszteltek.

A Ferrari kizárólag azok számára hagyja nyitva a lehetőséget e káprázatos hiperautók vezetésére, akik a Corse Clienti program tagjai, de ők nagyon is jól járnak, hiszen a vállalat bár igen borsos, alkalmanként 10-15 ezer dollárt (3,3-5 millió forint) is elkér, cserébe biztosítják a szállodát, az oktatót, mérnököket, és a logisztikát is intézik.

