Állítólag az Egyesült Államokon kívüli területeken élő Tesla-tulajdonosok gyakran frusztráltak, vagy legalábbis várakozással telve várnak bizonyos frissítéseket, amelyek jellemzően az amerikai Tesla-flottát érik el először. Az USA-n kívüli piacokon ugyanis többet kell várni a Tesla legújabb járműveire, és az autógyártó Autopilot és Full Self-Driving Beta technológiájához kapcsolódó szoftverfrissítések is messze lemaradnak.

Whole Mars, blogger, nemrégiben tweetelt a Tesla technokirályának, Elon Musknak, mondván, az európai Autopilot-felhasználók panaszkodnak neki a technológiával kapcsolatos problémákra. Úgy tűnik, nem a szokásos problémákról beszélnek, amelyekkel az amerikaiak is találkozhatnak, hanem inkább a szoftverfrissítéssel kapcsolatos aggodalmakról, amelyek miatt a sebességkorlátozásokra való helytelen megfigyelés és a jármű erre való reakciói is pontatlanok.

Mint Musk válaszából kiderül, hogy a Tesla célja az Autopilot technológia "jelentős javítása" az Államokon kívüli tulajdonosok számára. Azt is mondta, hogy ezeket a fejlesztéseket "március környékén" tervezik. Musk megismételte, hogy ez a hatósági jóváhagyásoktól függ.

Musk már korábban is elmondta, hogy a szabályozói jóváhagyások diktálhatják, hogy a Tesla egyes élvonalbeli technológiai funkciói engedélyezettek-e, valamint hogy bizonyos változtatásokat vagy frissítéseket jóváhagynak-e, késleltetnek-e, tiltanak-e vagy sem. Míg egyesek úgy vélik, Musk a hatósági jóváhagyási helyzetet arra használja fel, hogy olyan késésekkel számoljon el, amelyeknek semmi köze a szabályozó hatóságokhoz, mások attól tartanak, hogy a szabályozó hatóságok biztonsági aggályok miatt valójában leállítják a Tesla vezetői segédrendszerek terén elért előrelépéseit.

Mindezzel együtt úgy tűnik, hogy az Európai Unió teslásai reménykedhetnek az Autopilot frissítésében. Az európai szabályozó ügynökségek jelenleg azon vannak, hogy bizonyos járműbiztonsági rendszereket kötelezővé tegyenek. Az Európai Unió országai még 2019-ben állapodtak meg bizonyos biztonsági előírások hozzáadásáról, amelyeket 2020 januárjában kezdtek el érvényesíteni.

Ami ennél is fontosabb, hogy az uniós szabályozók 2022. július 6-tól törvényileg kötelezővé teszik az előírásokat. Ez nem sokkal Musk reményteli "márciusi frissítése" után van, ami a Tesla története és a jelenlegi zűrzavar alapján világszerte késedelmet szenved.

