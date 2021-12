A középmotoros sportkocsit az illinoisi Granite Cityből árulják és bár az ember azt hinné, a kár miatt nem lesz olyan drága, licit nélkül csak 76900 dollárért, azaz kb. 25 millió forintért lehet megvenni, amely jóval drágább, mintha újan venné meg valaki – 1LT kiszerelésben 60900 dollárt kérnek el érte.

19 Fotó

A hirdetésben nem olvasható, mi történt a sportkocsival, amiért totálkárosnak nyilvánították, de a képekből nyilvánvaló, hogy az első lökhárító leszakadt, ez a legegyértelműbb nyom. A Corvette hátulja is kapott rendesen, új lökhárítóra, diffúzorra és kipufogócsövekre is szüksége lesz, míg a motorfedlapon is vannak karcolások.

Az autó festésének nem esett nagy baja az alapján, amit látunk, így ezt elég könnyű lesz megjavítani. A Corvette totálkárod voltát talán némiképpen ellensúlyozza, hogy mindössze 1971 km-t futott.

És ha ez drágának tűnik, akkor az embernek csak meg kell néznie a piacot: Rengeteg alig futott Corvette Stingray eladó jelenleg és ezek legtöbbike százezer dollár feletti áron van, úgyhogy ezek után talán nem is olyan őrült ötlet inkább erre a megtört darabra költeni az embernek a pénzét.

