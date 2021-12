Egyre nagyobb a hajtás, ahogy a gyártók versenyeznek, hogy felkészüljenek az elektromos jövőre. Számos vállalat tett szóbeli kötelezettségvállalást a teljesen elektromos hajtásra való átállásra, de a Hyundai ennél is merészebb lépést tehet azzal, hogy már most befejezi a jövőbeli belsőégésű motorok fejlesztését .

A hír a Business Korea nevű lapban jelent meg, nem sokkal Karácsony előtt. A weboldal azt állítja, hogy a Hyundai Motor Group hivatalosan is leépítette a motorfejlesztési részlegét a vállalat Szöultól délre található namjangi kutatóintézetében. A cikk azt is állítja, hogy az autógyártó hajtáslánc-fejlesztési csoportját átszervezték egy villamosítási fejlesztőcsoporttá, és létrehoztak egy akkumulátor-fejlesztési csoportot is.

The Korea Economic Daily szintén beszámol a bezárásról, meg nem nevezett iparági forrásokra és a Hyundai új K+F vezetőjének, Chung-Kook Parknak az alkalmazottaknak küldött állítólagos e-mailjére hivatkozva: "A saját motorjaink fejlesztése nagyszerű eredmény, de meg kell változtatnunk a rendszert, hogy a múlt nagyszerű értékeire alapozva hozzuk létre a jövő innovációját".

A Hyundai nem tett hivatalos bejelentést ezekkel az állításokkal kapcsolatban. Megkeresésünkre a gyártó sajtóosztálya egyelőre még nem válaszolt.

A pletyka pont akkor kelt szárnyra, amikor a Hyundai felsővezetésében jelentős átszervezések történtek. Albert Biermann nemrég jelentette be, hogy visszavonul a vállalat K+F vezetőjeként, és Peter Schreyer főtervező is új pozícióba kerül. Az autógyártó emellett több mint 200 különböző vezetői előléptetést jelentett be, amelyek több mint egyharmada a kutatási és fejlesztési részlegben történt.

