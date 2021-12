A világ legbrutálisabb teljesítményű versenyautói valamiért átkúsztak a hegyi felfutókra, így ha igazán kemény bestiát akarunk látni, ott érdemes nézelődni. Nem is annyira meglepő az indok: itt nem kell foglalkozni az eltúlzott szabályozásokkal, és korlátozásokkal, és nem mellékesen nem kell milliárdokat kiadni az álomautóért.

A legjobb példa erre pedig nem is lehet más, mint ez az Alfa, mely első ránézésre nem is több ennél, de egyáltalán nem így van: az olasz autógyártó kétségkívül remek alapot biztosított a 4C karbonszálas műanyagból készített utascellával, az alábbi autóban pedig meg is tartották ezt az alapot, habár szinte minden mástól megszabadultak az átalakítás során.

Az Alfa eredetileg egy 1,75 literes motorral dolgozott, mely helyett most kapott egy 2000 köbcentis verziót, ami brutálisan megdobja a teljesítményt, ugyanis míg eredetileg 240 lóerős volt, így már 700 lóerőt produkál. Most sokan felkaphatják a fejüket, hiszen egy átlagos utcai sportautó is hasonló számokkal dolgozik manapság, de míg azok 1800-2000 kilogramm súllyal gurulnak ki a gyárból, ez a bestia mindössze 820 kilogrammot nyom.

Ezekkel a részletekkel pedig már elmondhatjuk, hogy közel egy F1-es autóról beszélünk, hiszen a tömeg és a lóerő aránya már-már megegyezik, de ahogyan az látszik is, az aerodinamikára nem fektettek olyan nagy hangsúlyt az Alfa esetében. Ez az Alfa pedig annyira jól sikerült, hogy idén sikeresen megnyerte a versenyt kategóriájában az olasz bajnokságban, és mindenképp érdemes egy pillantást vetni arra, hogy végigsprintel a pályán.

