A BMW M-részlege számos modellt alakított át teljesítményorientált szörnyeteggé. Ezek közé tartozik az X6 is. Az X6 M Competition a széria 625 lóerős teljesítményével igazi erőgép, de a Manhartnak ez nem elég. A tuningcég a Manhart MHX6 700 nevű új alkotással rukkolt elő, amely nagyobb teljesítményt és új stílust kölcsönöz az SUV-nek.

A motorháztető alatt a Manhart két frissítési lehetőséget kínál: ECU-újraírást vagy a Manhart MHtronik kiegészítő ECU telepítését. Mindkét változat 730 lóerőre és 900 Nm nyomatékra növeli az X6 M 4,4 literes, biturbós V8-as motorjának teljesítményét. Ez jelentős növekedés. A Manhart emellett további fékerőt is kínál a konfigurálható fékrendszer-fejlesztések révén. Szép.

34 Fotó

A tuningcég a teljesítménynövelést egy rozsdamentes acél kipufogórendszerrel párosítja, amely négy 100 milliméter átmérőjű kipufogócsövön keresztül lép ki az új hátsó diffúzorból, amelyek szén- vagy kerámia bevonattal vannak ellátva. Az új csövek azonban csak egy részét képezik a Manhart X6 M átalakításának, amely a felfüggesztés átdolgozott finomhangolását is magában foglalja. A H&R rugók 30 mm-rel csökkentik a jármű magasságát. A kerékíveket nagyméretű, 22 colos, szaténfekete fényezésű, aranyszínű ékezetekkel díszített kerekek töltik ki.

A BMW új szénszálas karosszériacsomagot is kap. Az új hátsó részt már említettük. Ezek mellett új első splitter, hűtőrács, oldalszoknyák, diffúzor és egy kétrészes hátsó spoiler is helyet kapott. A Manhart a tükörsapkákhoz is karbont használt és egy Manhart matricakészletet is biztosít, amivel még jobban ki fog tűnni az SUV-k tömegéből.

Belül Manhart-padlószőnyegek és szénszálas díszítések találhatóak, Beleértve a váltókapcsoló lapátokat is, amelyeket újraterveztek. Többt nem fogják gúnyolni a gyereket az iskolában, ha ezzel az autóval megyünk érte.

