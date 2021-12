Gyakran mondják, hogy a BMW-k meghirdetett teljesítménye általában alacsonyabb, mint amit ténylegesen nyújtanak. De vajon a klasszikus BMW-kre is igaz ez az érvelés? Kegyes volt az idő ezekhez a motorokhoz?

Itt az ideje, hogy egy nem is olyan fiatal BMW-t tesztpadra vigyenek. Ez egy Z3 M Coupé 2001 végéről (vagy 2002 elejéről). Ez a bizonyos Z3 M Coupé az Evolve Automotive tulajdonában van, és "terheléses tesztnek" vetik alá.

Ha ismerős a név, az Evolve Automotive az a tuningcég, amelynek sikerült 1000 lóerőt kihoznia egy M5 F90-ből. Ami ezt a Z3 M Coupét illeti, tudomásunk szerint nagyrészt eredeti maradt.

Az Evolve által módosított egyetlen alkatrész a szívócső és a kipufogó, valamint egy gyorsabb kormányrúd, amely nem befolyásolhatja a tesztpadon produkált számokat. Még új kipufogókkal sem lehet sok különbség az eredetihez képest, ugye?

Ami a motort illeti, a Z3 M egy 3,2 literes soros hathengeres blokkot kapott. Az S54B32 nevű európai modell erősebb, mint az Egyesült Államokban értékesített darabok.

A hivatalos teljesítmény 321 lóerő és 350 Nm nyomaték volt. Csak a rend kedvéért: az amerikai változat 315 lóerős és 340 Nm nyomatékú volt, hogy érzékeltessük a piacok közötti különbségeket.

Még az új kipufogót és a kipufogócsöveket is figyelembe véve, mindhárom teszt eredményei elképesztőek. Nem árulunk el mindent, csak annyit, hogy a teljesítmény elég közel van ahhoz, amit a BMW reklámoz. Természetesen az eredmények motoronként eltérőek, de ez a teszt is bizonyítja, hogy egy jól karbantartott M motor az idő múlása ellenére is megőrzi eredeti teljesítményének nagy részét.

