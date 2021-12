Vannak, akik Lamborghini-másolatokat építenek, hogy a bámészkodókkal elhitessék, hogy gazdagok. Vannak, akik azért építenek Lamborghini replikákat, hogy megpróbálják megragadni egy szuperautó stílusát és misztikumát anélkül, hogy bankot rabolnának. Néhányan pedig azért építenek Lamborghini-másolatokat, hogy a tetőre egy karácsonyfát kötözzenek, és azt egy fotóstúdióba szállítsák.

Ez a sors jutott a Hard Up Garage nevű YouTube-csatorna Murcielagójának, amelyet Lampoorghininek neveztek el. Az idén nyáron épített, és egy sokkal olcsóbb, 1990-es évekbeli Toyota MR2 Turbo alapján készült Lampoorghini meg is tévszthet - legalábbis addig, amíg közel nem kerülsz hozzá. Amint elkezdjük jobban megvizsgálni, észrevesszük, hogy az utasoldali ajtó nem nyílik ki, mert egyszer túlságosan nagy lendülettel csapták be, az ablakok nem záródnak be teljesen, a fényszórók és a logók pedig nem egészen egyeznek egy igazi Murciéval. Ennek ellenére a hamis Lambo rengeteg figyelmet vonz, és ez még azelőtt volt, hogy a Hard Up Garage munkatársa, Sam és a YouTuber AdamC3046 egy karácsonyfával a tetőn furikáztak volna.

Ahogy a cikk alján lévő videón is láthatod, a fa megszerzéséhez vezető út nem éppen zökkenőmentes. A fent említett ajtó-ablakok, valamint a tipikusan szitáló téli brit időjárás miatt mindkét utas eléggé elázik az úton. A bent lévő nedvesség elpárolog és összegyűlik a szélvédőn, ami megöli a látási viszonyokat - még akkor is, ha az egyetlen ablaktörlő odakint túlórázik. Végül sem a vezetőoldali ajtó, sem az utasoldali ablak nem záródik, ami még izgalmasabbá teszi a helyzetet.

Végül Adam és Sam eljutnak a piacra, és felpakolnak egy nagy fát a tetőre, amit az útra feldíszítenek néhány dísszel, fénysorral, és még egy csillag is lóg a csúcsáról. A városon átrobogó ál-Lambo a telefonokkal és fényképezőgépekkel felfegyverzett bámészkodók látványossága. Végül az MR2-alapú Murcielago megérkezik a The Studio-hoz, egy helyi fotóstúdióhoz, amelynek karácsonyfára van szüksége egy jótékonysági rendezvényhez. Egy gyors fotózás után a Lampoorghini tetején, a fát kipakolják, és a YouTuberek hazaindulnak.

Az egész csak bohóckodás, de azért hatalmas poén, amikor a Lambo egy teljesen feldíszített karácsonyfát cipel a tetején. A gyerekek nevetnek, a gyalogosok felfelé tartják a hüvelykujjukat, az autósok pedig zavartan rázzák a fejüket.

A Lada és a Porsche két olyan márka, melyek együttműködéséről talán álmodni sem mernénk. Egyszer azonban mégis közös modellen dolgoztak, ennek részleteit itt fejtettük ki.