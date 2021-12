Bár az elektromos autók hatótávolsága és töltési ideje évről évre javul, az igények és a felhasználási módok eltérőek lesznek, különösen akkor, ha meg kell állni egy időre, hogy tölteni lehessen. Az Audi szeretné ezt az élményt különlegessé tenni, ezért hozta létre ezeket az új VIP-töltőközpontokat.

Korábban is voltak találgatások arról, hogyan nézhet ki az elektromos autók töltőállomásainak jövője, új szolgáltatásokkal és lehetőségekkel, most pedig a Power Cube, ahogy az Audi nevezi, bepillantást enged arra, hogyan fog ez kinézni az Audi mércéje szerint.

A Nürnbergben telepített kísérleti központ meglehetősen okos, konténerekből áll, és moduláris, így könnyen összeszerelhető, lebontható és mozgatható is. Ráadásul saját áramforrással fog rendelkezni, amely második életciklusú akkumulátorokat használ, azaz olyanokat, melyek autókban már nem tárolnak annyi energiát, amennyi elegendő lenne, így megoldva néhány újrahasznosítási problémát.

Maga az állomás a hagyományos hálózatról tölthető, de még mindig saját gyorstöltővel rendelkezik. Ezen túlmenően a tetőn elhelyezett napelemek a hagyományos hálózatból származó 200 kW-on felül további 30 kW-ot biztosíthatnak. Az állomás hat porttal rendelkezik, és az Audi szerint naponta akár 80 járművet is ki tudna szolgálni.

A Power Cube lényege, hogy az ügyfelek bármilyen márkájú autóval időpontot foglalhatnak egy alkalmazáson keresztül, és tölthetik fel az akkumulátoraikat. Egy 200 m2-es társalgó áll rendelkezésükre, és bár kávészolgáltatás nincs, enni lehet, és vannak prémiumként meghatározott automaták is.

Ha az ügyfélnek másra van szüksége, elektromos robogó is kölcsönözhető. Végül, vannak autóápoló szolgáltatások is. És ha a gépre van gondoskodás, miért ne lehetne a felhasználóra is? Végül is, kinek ne jönne jól egy masszázs, egy manikűr vagy egy kis hajápolás?

