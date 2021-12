Ha egymilliárd forintot költhetsz egy autóra és azt a luxust is megengedheted magadnak, hogy bármikor pályán vezesd, amikor csak akarod, akkor ez a McLaren P1 GTR neked való. A lenyűgöző plug-in hibrid hiperautó 35 példányának egyikéről van szó, amelyet a Mechatroniknál árulnak 2,65 millió eurós nettó összegért.

Ez azt jelenti, hogy több mint egymilliárd forintot kell kifizetni, anélkül, hogy ezt a McLarent az utakon használhatnánk. Egy nagyon különleges modellről van szó, amely kizárólag versenypályára készült (kivéve a Lanzante közúti átépített változatát), de nem szánták semmilyen hivatalos versenybajnokságra.

39 Fotó

Egyszóval igazi csemege a tehetős sebesség- és technológiarajongóknak, akik 2015 és 2016 között csak akkor vásárolhatták meg, ha már rendelkeztek egy Mclaren P1 utcai autóval, és elköltöttek 2,5 millió eurót.

A német sport- és luxusautó-specialista által értékesített autó 2015-ös gyártású, mindössze 1200 kilométert tett meg, és klasszikus ezüstmetál fényezéssel, fekete Alcantara belsővel rendelkezik . Az eladási hirdetést kísérő gyönyörű fotókon közelről láthatjuk, mennyire egyedi és "versenyszerű" ez az 1000 lóerős kupé.

A számos aerodinamikai kiegészítő és a látható szénszálas karosszériaelemek mellett könnyen észrevehető a farokrészen található hatalmas, erős szénszálas támasztékkal ellátott fix szárny, amely az aerodinamikai terhelést csökkentő DRS-rendszerrel van felszerelve.

A beltér is látványos, minden szerkezeti elem szénszálas anyagból készült, beleértve a versenyszerű kormánykereket is, amely felül és alul lapított, és a fő funkciók kezelőjének is otthont ad.

Emlékeztetőül: a McLaren P1 GTR az 1000 lóerőre felturbózott hibridmotor mellett (84 lóerővel több, mint a P1 ikerturbós 3,8 V8-as motorja) 50 kg-os súlycsökkentéssel, 81 mm-rel szélesebb első nyomtávval, 50 mm-rel alacsonyabb menetmagassággal és 658 kg függőleges terhelésre optimalizált aerodinamikával büszkélkedhet.

Ehhez jönnek még az egy darabból álló, középcsavaros kerekek, amelyekre Pirelli gumiabroncsokat szerelnek normál vagy slick kivitelben, valamint az új formájú külső tükrök, amelyek az ajtó oldala helyett az első oszlophoz vannak rögzítve.

Szintén a McLaren P1 GTR exkluzív eleme a középen elhelyezett kipufogórendszer, amely dupla egyenes csöves kialakítással készült titánötvözetből és Inconelből. Ez 6 kg-mal kevesebbet nyom, mint az utcai P1 kipufogója.

