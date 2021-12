1975-ben debütált a piacon az első Porsche 911 Turbo. Az elülső részen kerek fényszórók voltak láthatóak, de a vásárlók opcionálisan választhatták az M505 stíluscsomagot. Innen ered ennek a 930-as Turbónak a mellékneve, Flachbau, azaz "lapos orr", mivel a stíluskészlet a nagy fényszórókat egy pár behúzhatóra cserélte, alacsonyabb felfüggesztést és még szélesebb kerékíveket tartalmazott, így nagyon hasonlított a 935-ös versenyautóra.

Ennek a csomagnak a költségei jelentősek voltak, ezért a Flachbau ma ritkaságnak számít és a gyűjtők világszerte keresik. 1987 és 1989 között mindössze 29 Targa-karosszériás példányt gyártottak, amelyek közül csak az 1989-es példányokat szerelték fel a Getrag sportosabb, ötfokozatú kézi sebességváltójával, szemben az elődök négyfokozatújával. A képeken látható 1989-es 930 Flachbaut az RM Sotheby 's január végén árverezi el az arizonai Phoenixben.

24 Fotó

Az anyavállalat által kiállított és az autóval együtt eladott eredetiségigazolás szerint ez az amerikai Targa 1989. március 4-én készült, és a Porsche személyre szabott részlegén keresztül a Sbarro család egyik tagja, a névadó gyorsétteremlánc tulajdonosa rendelte meg. Ahogy a képeken is látható, a Guards Red festést és a kéttónusú kasmírbézs-fekete bőrbelsőt választották.

Az M505 csomag az esztétikai csomagon kívül bevezette az önzáró differenciálművet, a rövidített, bőrrel díszített váltókart, az elektromos vezető- és utasoldali sportüléseket, a Blaupunkt hangrendszer erősítőjét és a bársonnyal bélelt csomagtartót is. Vannak más egyedi megoldások is, mint például a fa műszerfal, sőt az utas napellenzője is, amely a 80-as évek végi autókban meglehetősen ritka volt.

Ez a 930 Turbo jelenleg a Tenenbaum gyűjtemény része, és kevesebb mint 13 000 km-t futott. Az összes eredeti dokumentáció, a használati útmutató, az elsősegélycsomag, a gumijavító készlet és a Porsche eredetiségigazolás is megtalálható a csomagban.

A kikiáltási árat még nem közölték, de ez egy kihagyhatatlan lehetőség minden Porsche-gyűjtő számára: nem csak a Targa karosszéria rendkívül ritka példánya, de nagyon kevés kilométert futott, ötfokozatú váltóval, minden dokumentációval és gyönyörű állapotban van.

