A karácsony idén egy kicsit korábban érkezett Hennessey számára, mivel a cégalapító John egy héttel ezelőtt felrakta a fát a 750 lóerős Porsche 911 Turbo S-re. A Zuffenhausenből származó, felturbózott sportautó lenyűgöző 282 km/ órás sebességet ért el, de az amerikai tuner és hiperautó-gyártó mögött álló férfi nem volt teljesen elégedett.

Ugyanis a pár évvel ezelőtt egy 1000 lóerős Jeep Grand Cherokee Trackhawkkal elért 291 km/órás rekord még mindig állt. Úgy döntött, megismétli a futamot, csak ezúttal a felesége Audi RS6 Avantjával. Bár a SUV kívülről egyszerűnek tűnik, 800 lóerőt rejt a motorháztető alatt, ahol a duplaturbós 4,0 literes V8-asból további 209 lóerőt masszíroztak ki. Mielőtt felrakták volna a karácsonyfát a hosszú tetőre, az ingolstadti autó 330 km/órás sebességet ért el.

Lehet, hogy az RS6 Avant 0,35-ös légellenállási együtthatóval lép ki a neckarsulmi gyár kapuján, de ez már nem így van, miután a tetejére egy fát tettek. Mivel a légáramlás már nem olyan, mint régen, az Audi középkategóriás kombi álruhába bújtatott szuperautója “csak"”295 km/órás sebességet ért el.

Szerencsére a karácsonyfának sikerült túlélnie ezeket a sebességeket, de kíváncsiak vagyunk, mi lesz, ha egyszer a Hennessey a Venom F5-tel megdönti személyes rekordját. Inkább az a kérdés, hogy mikor, mint az, hogy ha, és akár 2022 karácsonyára is lehet fogadni. A Venom GT utódja mögött álló csapat azt ígérte, hogy légzsák nélküli gépével a 300 km/órás határt is túllépi, így már most sajnálhatjuk szegény fát.

