A Maserati éppen a minap jelentette be, hogy elindította a Classiche részlegét, amely az évtizedekkel ezelőtt gyártott modellek eredetiségét tanúsítja. Most egy másik olasz márka - a Pagani - is beszállt a játékba. Ám mivel jövőre a márka csak 30 éves lesz, bármelyik gyártási év autóit ellenőrzik. A program neve Puro.

5 Fotó

Az eljárás több mint 400 különböző ellenőrzést tartalmaz: szinte minden részletet összevetnek az adatbázisban és az archívumokban található dokumentumokkal, fényképekkel, útlevelekkel és igazolásokkal, hogy megerősítsék a hitelességet. És ez még nem minden: az eredetiségigazolással rendelkező járművekre minden egyes alkatrészre kiterjesztett garancia vonatkozik. A tanúsítványt a vállalat alapítója, Horacio Pagani személyesen írja alá.

Az ügyfél a befejezés után megkapja a Puro Bookot, egy világos bőrborítású könyvet, amely részletesen ismerteti a modell történetét, specifikációit és részletes teszteredményeit. A könyvnek az autóval kell maradnia annak egész élettartama alatt, és különösen a gyűjtői autók tulajdonosai számára fontos. Egy ilyen dokumentummal a modell értéke jelentősen megnő.

A Puro-program egyelőre csak Modenában (Olaszország) érhető el, de a gyártó ígérete szerint a jövőben további szakközpontok jönnek létre minősített szerelőkkel.

Mindeközben a Copart nevű autós aukciós oldalon megjelent egy Land Rover Defender, megtévesztően jó áron. Hogy mi a bökkenő vele, arról itt írtunk.