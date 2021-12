A Baleset-info számolt be arról, hogy nemrég egy piros színű Hyundaiban utazó család behajtott a a fővárosi Clark Ádám téri villamosalagútba, miután a GPS arra irányította őket.

A portál értesülései szerint a sofőr azért is vette igénybe a GPS-t, mert nem ismerte a várost, arra azonban nem számított, hogy a GPS sem. A család elmondása szerint a GPS egyenesen a villamosalagútba terelte őket, melynek kétharmadáig meg is tették az utat.

A család tagjai is észlelték, hogy valami nincs rendben, majd miután realizálták, hogy mi a helyzet, megpróbálták kitolni a síneken fennakadt autót az alagútból, azonban minden erőfeszítésük ellenére ez nem jött össze, sőt, egyikük még be is verte a fejét a karosszériába erőlködés közben.

A portál arról is beszámolt, hogy egyik olvasójuk állítólag látta is aznap ugyanezt az autót, és azért is jegyezte meg, mert a buszsávban közlekedett, s bár többen is jelezték, hogy ez így nem szabályos, a sofőr állítólag csak annyit mondott: "nem vagyunk idevalósiak, így nem tudtuk".

Fotó: MTI/Lakatos Péter

Mindeközben a Copart nevű autós aukciós oldalon megjelent egy Land Rover Defender, megtévesztően jó áron. Hogy mi a bökkenő vele, arról itt írtunk.