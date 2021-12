Az EPA december 20-án véglegesítette az Egyesült Államok új károsanyag-kibocsátásra vonatkozó normáit, melynek értelmében az autók kibocsátása lesz a főszerepben, az EPA azonban úgy véli, a hirtelen lehetetlennek tűnő célok elérhetők, ugyanis a norma szakértők bevonásával és tudományos kutatások elemzésével született meg.

Az új kibocsátási norma csak 2023-tól lép életbe, azonban fontos megjegyezni, hogy 2027-ben még a most elfogadottnál is szigorúbb szabályozás lesz érvényben. Az ügynökség megosztotta, ahhoz, hogy minden értéket reálisan írjanak elő, különböző tudományos kutatásokat végeztek, és a gyártóknak is elegendő időt fognak adni az átállásra.

Kissé meglepő, de az amerikai lakosság kifejezetten jól fogadta a szigorúbb normák bevezetését, sőt, magas rangú tisztviselők, az államok legfőbb ügyészei, a különböző városok képviselői és a klímacsoportok is egyaránt üdvözölték a kormány lépését. Az ügynökség számításai szerint ezzel 2050-ig mintegy 3,1 milliárd tonnával fog csökkenni a kibocsátás, de az emberek is nagyon jól fognak járni.

Számításaik szerint ugyanis a szigorítás eredményeként közel 190 milliárd dollárt fognak megspórolni az amerikai lakosok, mivel olcsóbb lesz az autók fenntartása, és a tisztább környezet is elősegíti, hogy spórolhassanak majd, ugyanis minél kevesebb a légszennyezés, annál kevesebb az egészségügyi kiadás is.

