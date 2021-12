Egy tökéletes oktatófilm is lehetne abból a videóból, mely egy rendkívül felelőtlen sofőrről készült, aki anélkül, hogy bekötötte volna a biztonsági övet, őrületes és abszolút felesleges mutatványokat hajtott végre vezetés közben.

A felvételen is látszik, hogy a fiatal sofőr látszólag felfokozott hangulatban szórakozik vezetés közben, egész gyorsan közlekedve, aztán egyik pillanatról a másikra be is következett a baleset.

A fiatal elvesztette az irányítást az autó felett, s bár a sofőr látszólag nem szenvedett sérülést, a videó végén azt is láthatjuk, hogy mekkora kárt okozott a balesettel: az autó eleje szinte a felismerhetetlenségig összetört.

Mindeközben egy Tesla-vásárló megírta kálváriáját a gyártóval, miután az autó, amit rendelt, nem került gyártásba és miután változtatta rendelését, több opciót sem az eredeti áron kínáltak neki. A további részletekről itt írtunk.