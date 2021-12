A show egyik sztárja az új Fairlady Z lesz, mely az eseményen debütál Japánban. Egy egyedi változat lesz „külső elemekkel” a gyártó közleménye szerint és míg ez nem árul el sokat, a cég azt írja, „tisztelgés lesz a Z öröksége és a rajongók lelkessége előtt.”

7 Fotó

A gyártó a Caravan Mountain Base konceptet is bemutatja, melynek karosszériáját famintás borítás fedi. LED-fénycsíkot és egy roppant érdekes felniszettet is kapott. Mivel eldugott helyekre való utakra tervezték, van egy kihajtható napeleme a tetőn, és az oldalsó ablakokat is ilyennel helyettesítik. Az utastér borítása hasonló, de van benne egy „digitális tűzhely” is.

A Caravan Myroom tanulmány más irányt vesz, ez inkább a családdal és barátokkal töltött utakra készült, így beltere kényelmet sugároz, kanapé, ágy és rengeteg szekrény található benne.

A Nissan két egyedi Note Autechet is bemutat, egyikük megemelt, másikuk süllyesztett felfüggesztést visel. Ezek mellett a Nissan standjában megtekinthető lesz az Ariya, a Z GT500 versenyautó és a GT-R Nismo egy különleges kiadása.

