Minden régebbi generációs Toyota Hiluxot körbevesz valamiféle misztikus aura, mely azt hivatott bemutatni, hogy ezek az autók elpusztíthatatlanok. Nemrég pedig felkerült egy hirdetés az internetre, melyben egy eredeti állapotú, 1969-es Toyota Hiluxot kínálnak eladásra.

Története szerint annak idején, 1969-ben egy japán farmer vásárolta meg az autót újonnan, és 20 évtizeden át használta is a mindennapokban, azonban végül lecserélte egy újabb modellre. Ezt követően a veteránt leparkolta a pajtában, most pedig eladásra kínálja, és még az is lehet, hogy valaki nagyon jól fog járni ezzel a vétellel.

Habár első ránézésre kissé megfáradtnak és rozsdásnak tűnik, az eladó leírása szerint az autó teljesen eredeti állapotban van, sőt, a kilométeróra is meglepően kevés futott kilométert mutat. Nyilvánvalóan nem azt jelenti az eredeti állapot, hogy így egy az egyben meg lehet venni és el lehet vele autózni a végtelenbe és tovább, ugyanis sok munka lesz még abban, hogy az autó visszanyerje régi fényét.

Mindennek ellenére kifejezetten üdítő látni, hogy ennek a Hiluxnak minden alkatrésze eredeti, és semmiféle átalakítást nem eszközöltek rajta: még az eredeti tárcsák, sőt, az eredeti rádió is megvan. A hirdetés egyébként az eBay-re került fel, ahol licitálni lehet a veteránra, a legmagasabb ajánlat pedig jelenleg 222 dollár (72 ezer forint).

