Az első videót Twitteren osztották meg, egy, az FSD-t tesztelő sofőr Tesla Model Y-ának fedélzeti kamerája készítette. Éjszaka ment az elektromos SUV-vel és éppen egy jobbkanyarhoz ért, minden rendben is megy, amikor hirtelen szemből érkezik egy SUV, a Tesla pedig hirtelen balra, a szembesávba rántja a kormányt, a sofőrnek kell elkapnia azt manuálisan.

Ahhoz azonban, hogy a rendszer kikapcsoljon, olyan erővel kellett visszarántania a kormányt, hogy az túlkorrigálást eredményez és elveszíti az irányítást az autó felett, az útról lesodródva átugrat egy tisztáson és egy ház előtt áll meg. A tulajdonos szerint az autó váza és felfüggesztése is súlyosan sérült.

Három további videót is hoztunk az AI Addict nevű Youtuberről, aki az FSD 10.4, 10.6 és 10.6.1-es verzióit tesztelte. A 10.6-os a legérdekesebb, rengeteg kalamajkába keveredik a sofőr San Jose utcáin, például meg kell bírkóznia a leparkolt teherautók kikerülésével, amivel korábban voltak bajok, és többször is be kell avatkoznia a sofőrnek, hogy ne a villamossíneken folytassa útját a Tesla.

Fontos megjegyezni, hogy a Tesla minden marketingszövege ellenére az Autopilot és a Full-Self Driving rendszere is csak kettes szintű rendszer, azaz nagyon messze vannak még a teljesen önműködő ötös szinttől, amit Elon Musk technokirály szeretne elérni.

