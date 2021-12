Mivel az autó a filmben is feltűnik, a Mercedes egy AMG G 63-at zárt egy 12 méter hosszú és 3,5 méter magas vörös pirulába a mozi előtt.

A pirula utalás a főszereplő, Neo választására aközül, hogy a kék bogyót bevéve boldog tudatlanságban él-e, vagy a piros pirulát választva megnézi, milyen a való világ, ahol a gépek az emberekből kinyert energiából tartják fenn magukat, így utóbbiak a virtuális és valós térben is kénytelenek velük harcolni.

Az amúgy szürke színű G-osztály amiatt kerülhetett a mozi elé, mert a film egy elég gyors tempójú autós üldözésében a Keanu Reaves által játszott Neo és társa, Trinity (Carrie-Anne Moss) egy G 550-nel próbálnak kiutat találni a Mátrixból.

A Mercedes, úgy tűnik, szereti furcsa helyekre bezárni a G-osztályt, a legújabb generáció 2018-as bemutatójakor egy 1979-es modellt egy 44 tonnás, műgyantából készült tömbbe helyeztek, ezzel reklámozva annak időtlenségét. Ahogy most is, úgy akkor is az volt a cél, hogy a márka a járművek érzelmi hatására játsszon rá.

