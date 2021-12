Az autót új egylapkás rendszerrel és egy négymagos processzorral szerelték fel, ami 25%-os teljesítménynövekedést jelent, de a videokártya is fejlődött. A VW szerint így a navigáció kevesebb mint öt másodperccel a célpont beírása után mutatja az útvonalat. A hangvezérlés is az eddiginél négyszer gyorsabb reagál és olyan kifejezéseket is megért majd, mint hogy „fázom”.

A gyártó szerint a hangvezérlő rendszer „jelentős javulással”, immár 95%-ban érti meg, amit mondanak neki és a jövőben akár hírek felolvasásra is használhatjuk. Amikor olyan helyen van az autó, ahol a felhő nem érhető el, a hangvezérlés a jármű saját adatbázisából kapja az adatokat.

Végül a VW az érintőképernyő használatát is megkönnyítette azzal, hogy a vészvillogó körüli gombokat letiltja amikor a felhasználó ujja centikre van a képernyőtől, ezt mozgásérzékelővel méri fel. Amikor megérintjük a képernyőt, a kéretlen aktiválás megakadályozása érdekében a hangerő és hőmérsékletszabályzók is leállnak.

Sajnos azok, akik már megvették Golfjukat, nem élvezhetik az új hardvert, bár a szoftveres frissítést ők is megkapják, ennek menetéről 2022. elején fogja értesíteni a cég őket. A Volkswagennek 2020-ban egy hónapig szüneteltetni kellett a kiszállításokat az infotainment rendszer hibái miatt, idén pedig visszahívást is kellett intézniük, szóval remélhetőleg most már végleg megoldódik a kálvária.

